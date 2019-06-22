نوال الزغبي تعترض في مؤتمرها الصحفي.. وتكشف موعد طرح "كده باي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترضت الفنانة نوال الزغبي على تأخير موعد المؤتمر الصحافي الخاص بها في دمشق، قبل إقامتها حفلها الغنائي بعد غياب 10 أعوام عن سوريا.
وأطلت الزغبي بعد انتظار ساعتين للصحافيين لتكون أول المعترضين، وتقول بأنها كانت تنتظر مثل الصحافيين حتى يطلب منها المنظمون الدخول إلى القاعة.
وخلال المؤتمر الصحافي أعربت الزغبي عن سعادتها بالعودة للغناء في سوريا بعد غياب بسبب الحرب. كما طلبت من الصحافيين ألا يتم سؤالها في السياسة، مؤكدة بأنها ضد العنصرية، وضد الجهل، وضد الحروب.
كما تحدثت الفنانة اللبنانية عن الفيديو كليب الذي تم تصويره في جورجيا وموعد عرضه، وعن جديدها.
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