دُرَّة تنفي شائعة خضوعها لجراحة تجميل في الأنف

نفت الفنانة التونسية درة الشائعات المتداولة بشأن خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، مؤكدة أنها تتمنى خوض المغامرة لأنها الفنانة الوحيدة التي لم تقدم على هذا الأمر، لكنها تخاف من المساس بوجهها، كما اعترفت بأنها ترتدي العدسات اللاصقة للتغيير فقط، لكنها تفضل دومًا لون عينيها الأصلي.



وظهرت درة بشكل مختلف أثناء حفل إطلاق الحملة الدعائية لإحدى شركات تسويق العدسات اللاصقة، وتلقت سؤالًا مباشرًا من الدكتور محمد الطليب بشأن سر خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، قائلا: "ليش ساويتي تجميل في أنفِك كنت أحلى"، وعلى الفور ردت درة بالنفي وقالت: "والله يا ريت بس بخاف أعمل في أنفي ووشّي.. أصلًا تقريبًا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو، ونبهها أكثر من شخص إلى أنّ زميلتها نيللي كريم لم تخضع لجراحات تجميل، كما ادّعى البعض أنها خضعت لجراحة تجميل في بداية مشوارها الفني، ولكنها لم تعقّب عليهم".

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وردًّا على سؤال حول ظهورها المتكرر بالعدسات اللاصقة، رغم أنّ مظهرها يكون أفضل دومًا باللون الطبيعي، قالت درة زروق: "أرتدي العدسات اللاصقة من باب التغيير فقط، وليس بشكل دائم".

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يُذكر أنّ درة أكدت سابقًا أنها لن تقدم على أي جراحات تجميل طالما أنّ وجهها خالٍ من العيوب، وقالت عبر تصريحات مصورة للإعلامي عمرو أديب: إذا استدعى الأمر ذلك بعد سنوات، فسوف أضع بعض اللمسات الجمالية فقط، وليس عملية تجميل بمعناها الحرفي.

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