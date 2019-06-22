كارول سماحة تكشف عن مشاركتها بفيلمٍ سينمائي

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في ندوةٍ صحافية عُقِدَت على هامش افتتاح مهرجان موازين في المغرب، عن مشاركتها بفيلمٍ سينمائي بعنوان "صدفة" مع المخرج باسم كريستو، وسيُعرَض في شهر سبتمبر القادم. موضحة أنه يناقش قضية امرأة تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية، ثم يحدث لها مفاجأة تغيّر مسار حياتها.

وفيما أكدت على تأثير الأمومة إيجابيًا في مسيرتها، مشددة على أنها لا تقبل التقصير مع ابنتها، قالت أنها اكتشفت فيها نوعاً جديداً من الحب قائلة: "لقد أنجبت حب حياتي!"

واعتبرت في ردها على سؤال حول مضمون أغنيتها "أنا المطلقة" أن هذه القصيدة تأتي بمثابة صرخة تُعبِّر عن الكثير من النساء العربيات. مشيرةً أنها لو كانت فعلاً مطلقة لرفضت هذه الأغنية. لأنها لا تحب كسب تعاطف الجمهور ولا تحتمل الشعور بالشفقة عليها، واستدركت قائلة: الفنان يجب أن يحاكي بأغنياته مواقف مختلفة لا تطابق حياته شخصية. وأردفت معبّرة عن صدمتها بتحويل "قصيدة مطلقة" الكلاسيكية إلى أغنية Techno House في حانات وملاهي أوروبا.



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وفيما أكدت على حبها للتمثيل في المسرح الغنائي آسفة للأوضاع الاقتصادية في العالم العربي ولبنان التي تجعل إنتاج المسرح الغنائي المكلف متعذراً، أكدت على أنها تحب التركيز على القضايا الانسانية في أعمالها "لأن هذا الفن يعيش طويلاً"، وقالت أنها تحب استخدام مواقع التواصل باستمرار رغم اعترافها بضرورة التعامل معها. لافتة أنها كلفت فريقاً مختصاً بمتابعة التواصل مع محبيها.

يذكر أنها استبقت الحفل بلقاء مع محبيها الذين قالوا أنهم يتوقعون حفلاً رائعاً لها في "موازين". فيما شكرت السفير اللبناني في المغرب لحضور حفلها مع عقيلته. ثم شاركت لقطات من الحفل شاكرة الجمهور على تفاعله.

