ياسمين صبري تعتذر من المصابين بمتلازمة داون

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اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الفنانة ياسمين صبري التي التقطت صورة "ScreenShot" لردها على تعليق أحد المقربين منها على صورتها وهي تقوم بالتمارين الرياضية. حيث قال لها ساخراً من إنجازها: "كنت أقوم بهذه الحركة عندما كنت في السادسة من عمري". فردت "صبري" متهكمة: "نعم ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون الآن"!
وانتقدت "سعيد مضمون الرد معتبرة أنه "الدوان سيندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينقع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب" وذلك على منشور عبر صفحتها على "إنستغرام" كانت قد نشرته مع غلق باب التعليقات عليه، لكنها حذفته لاحقاً.
من جهتها "صبري"، كررت اعتذارها إثر الهجوم الذي تعرّضت من عدة متابعين عبر تدوينتها، والذي استمر رغم أنها محت التعليق موضع النقد! وفيما اعتبر البعض أنها تسخر من أطفال متلازمة داون، كتبت: "اعتذاري لكل مَن أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة".
وتوجهت باعتذارٍ خاص للمؤسسة التي تعنى بمنتجات المصابين بمتلازمة داون "The Four Biscuits" عبر تدوينة خاطبتهم فيها باللغةِ الانجليزية، كاتبة: "أنتم السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس أي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. ونواياي واضحة. لم أقصد أي أذى. أرسل لكم حبي واحترامي".
يُذكر أن The Four Biscuits هي مبادرة مصرية تمكن الشباب المصابين بمتلازمة داون من خلال إطلاق سوق محلي على الإنترنت مخصص لتقديم البسكويت اللذيذ.
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