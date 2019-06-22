ياسمين صبري تعتذر من المصابين بمتلازمة داون

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الفنانة ياسمين صبري التي التقطت صورة "ScreenShot" لردها على تعليق أحد المقربين منها على صورتها وهي تقوم بالتمارين الرياضية. حيث قال لها ساخراً من إنجازها: "كنت أقوم بهذه الحركة عندما كنت في السادسة من عمري". فردت "صبري" متهكمة: "نعم ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون الآن"!

وانتقدت "سعيد مضمون الرد معتبرة أنه "الدوان سيندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينقع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب" وذلك على منشور عبر صفحتها على "إنستغرام" كانت قد نشرته مع غلق باب التعليقات عليه، لكنها حذفته لاحقاً.

من جهتها "صبري"، كررت اعتذارها إثر الهجوم الذي تعرّضت من عدة متابعين عبر تدوينتها، والذي استمر رغم أنها محت التعليق موضع النقد! وفيما اعتبر البعض أنها تسخر من أطفال متلازمة داون، كتبت: "اعتذاري لكل مَن أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة".



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