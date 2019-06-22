هاني شاكر يحيي الذكرى الثامنة على رحيل ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أحيا الفنان هاني شاكر الذكرى الثامنة على رحيل ابنته "دينا" التي غادرت عالمنا إثر إصابتها بمرض السرطان.

ونشر هاني عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بابنته من حفل زفافها، معلقًا "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فأمنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب".

دينا تزوجت في 2008 وأنجبت توأم هما "مجدي ومليكة"، قبل أن يهاجمها مرض السرطان، لترحل عن عالمنا في 22 يونيو من عام 2011.