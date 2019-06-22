بالفيديو| منة فضالي تمارس التمارين في "الجيم" والمدرب يسخر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين في "صالة الألعاب الرياضية- الجيم"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة خلال الفيديو بالملابس الرياضية وهي تمارس التمارين بمساعدة مدربها، الذي علق قائلا: "أول يوم في الجيم بتشيل من غير أوزان قوة عضلية مفرطة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، بجانب جمال سليمان، وصابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين وصلاح عبدالله، إخراج تامر حمزة.