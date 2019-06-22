بالصور| ديانا كرزون تنشر صورًا جديدة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".
وظهرت ديانا خلال الصور بإطلالة كاجوال وهي تجلس على شاطئ البحر، وحازت الصور إعجاب متابعيها.
وعلقت: "التفاؤل لا يعني أنك لن تمرض لن تتعب لن تبكي لن تموت، التفاؤل يعني أنك تملك الرضا عن كل أقدار الله وتعيشها حامداً شاكراً".
يُذكر أن أخر أعمال ديانا أغنية "أردنية هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.
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