بـ"الكاجوال" ووسط الزهور.. جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، وهي تقف وسط الزهور، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. جيهان خليل شاركت مؤخرًا في مسلسل "علامة استفهام"، الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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