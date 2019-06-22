بالصور| ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها: "أعظم رجل وفخورة بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور، بعيد ميلاد والدها الفنان أشرف عبدالغفور، موجهة له رسالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت ريهام صورًا جمعتها بوالدها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأعظم رجل قابلته على الإطلاق.. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي لما يجب أن يكون عليه الرجل".

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وتابعت: "أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل لها، أنا فخورة جدا بأن يكون هذا الشخص الرائع هو والدي".

ويحتفل الفنان أشرف عبدالغفور، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 77، إذ ولد في 22 يونيو 1942، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1963.

يُذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في مضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وعمر السعيد، ومن إنتاج محمد مشيش.