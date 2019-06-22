بالصور| أروي جودة ترتدي قميص المنتخب في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة أروى جودة عن كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها لدعم المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقامة في مصر في 2019، والتي جاءت بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور.

ونشرت أروى كواليس الجلسة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها برفقة 3 أطفال، كما ظهرت وهي ترتدي الزي الفرعوني وقميص المنتخب الأحمر.

يُذكر أن أخر أعمال أروى جودة مشاركتها في مسلسل "صانع الأحلام" الذي عُرض في رمضان 2019، وشاركها البطولة مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي عبدو وشادي مقرش وأميرة الدرويش وجهاد سعد، من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.