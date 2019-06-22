غدًا.. محمد رفاعي ضيف "بيت الغنا" على راديو 9090

يحل الشاعر محمد رفاعى، ضيف برنامج "باب الغنا"، الذي يقدمه كل من المطربة رنا سماحة والمطرب مينا عطا على إذاعة راديو 9090، وذلك مساء غدًا،

الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث "رفاعي" خلال الحلقة عن علاقاته بعلاقته مع الكثير من

المطربين فى مصر والعالم العربي، كما يكشف عن آخر أعماله الغنائية.

ويذكر أن برنامج "باب الغنا" يذاع على راديو "9090" من تقديم، مينا عطا، ورنا سماحة، من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الحادية عشر مساء.