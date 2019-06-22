غدًا.. آخر ليالي عرض "الحادثة" على مسرح الغد

يقدم البيت الفنى للمسرح، آخر ليالى عرض مسرحية "الحادثة" فى موسمها الثالث، وذلك مساء غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة.

"الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، وتدور أحداث العرض حول شاب

مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

البطولة للفنانين "ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، فتحى الجارحى،

نيجار"، الراقصون" أحمد خالد، أحمد هيثم، محمود عاطف، ديشا مهدى"، مساعد مخرج: عادل دياب ومحمد رامي، مخرج منفذ: حنان عامر وتامر بدير، ديكور: محمد فتحي، إضاءة: عز حلمي، ملابس: أحمد فرج، موسيقى: محمود صلاح حامد، مكياج: إسلام عباس، تصميم دراما حركية: محمد علي بكر، تأليف: لينين الرملي، وإخراج: عمرو حسان.