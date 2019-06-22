غدًا.. آخر ليالي عرض "الحادثة" على مسرح الغد

يقدم البيت الفنى للمسرح، آخر ليالى عرض مسرحية "الحادثة" فى موسمها الثالث، وذلك مساء غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة.
"الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، وتدور أحداث العرض حول شابمريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.
البطولة للفنانين "ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، فتحى الجارحى،
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