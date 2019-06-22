شاهد.. تعليق هاني رمزي على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

حاز حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية علي إعجاب الفنان هاني رمزي الذي أقيم في استاد القاهرة، وعلق علي التنظيم وعلي حضور الجمهور المشرف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام".

نشر رمزي عبر حسابه صورة للاستاد من حفل الافتتاح، وعلق قائلًا: "مصر أبهرت العالم.. افتتاح مشرف وجمهور عظيم".



جدير بالذكر أنه انطلق مساء أمس "انستجرام".نشر رمزي عبر حسابه صورة للاستاد من حفل الافتتاح، وعلق قائلًا: "مصر أبهرت العالم.. افتتاح مشرف وجمهور عظيم".جدير بالذكر أنه انطلق مساء أمسحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ويشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة منذ بدايتها عام 1957، وافتتحت مشوارها في بطولة أمم إفريقيا 2019 بالأمس بمواجهة زيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي.

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