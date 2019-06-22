غدًا.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل جماهيري ضخم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وذلك غدًا الأحد. فرحات، وذلك غدًا الأحد. ومن المقرر أن تقدم انغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومن ضمنها ألبوم "حالة خاصة جدًا" الذى حقق نجاحًا كبيرا منذ طرحه بالأسواق.

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