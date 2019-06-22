في إفتتاح أمم إفريقيا .. الجماهير المصرية تهتف لمحمد أبو تريكة .. وأبو تريكة يعلق ” أنا بحب بلدي بعنيا “

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 12:54 مساءً - شهدت الدقيقة 22 من مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما في إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية أمس هتافا كبيرا من الجماهير المصرية الموجودة باستاد القاهرة الدولي للنجم المصري ” أمير القلوب ” محمد أبو تريكة .

وجاء ذلك على خلفية الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإسم ” أهتف لتريكة ” بعد الهجوم الذي طال به خلال الأيام الماضية من وسائل الإعلام المصرية .. وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ” تويتر ” .

وتعرض أبو تريكة للهجوم منذ أيام بعد تغريدته التي نعى فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفى يوم الإثنين الماضي .

وظهر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وزيمبابوي متأثرا بشكل كبير بسبب هذا الهجوم وعلق على هتاف الجماهير له قائلا : ” لن يستطيع أحد السيطرة على مشاعر الجماهير ، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب ” .

وتابع : ” حب البلد محفور في قلبي ومصر عنيا .. ولو مصر طلبت مني عنيا وقلبي أنا تحت أمرها ” .