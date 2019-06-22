شاهد.. جيني اسبر بإطلالة غريبة في Met Gala

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية جيني اسبر صورا من اطلالتها من أول حفل “مت غالا” Met Gala يشهده لبنان والعالم العربي.
وقد ظهرت جيني اسبر بإطلالة غريبة وعلقت قائلة: “من حفل Met Gala وهو الحدث الذي ينتظره الجمهور كلّ عام لرؤية ما تخبّئه النجمات من إطلالاتٍ جريئة، مجنونة وفريدة من نوعها. كلّ نجمة وعارضة أطلّت على السجادة الحمراء وخطفت الأنظار، والذي يدور حول تأثير تداخل العنصر المبالغ به على الأزياء والأكسسوارات.”.
فيما علقت على صورة اخرى: “هذا العام، كان الخيال العلمي والتكنولوجيا مصدر وحي مكياجي في حفل (((ميْت غالا))) في ما يلي، اختارت خبيرة المكياج… مكياج عيون الروبوت البنفسجي والفضّي البرّاق على شكل آيلاينر هندسي مع تسريحة شعر مرتفعة جداً. اللوك مستوحى من المستقبل؛ مع تلوين الجسم بغلتر فضّي لمّاع”.
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