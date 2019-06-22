جمهور لطيفة غير راضٍ.. فهل تستجيب؟

اطلقت الفنانة التونسية لطيفة أغنية جدية بعنوان “شاغلني” على قناتها الرسميّة عبر موقع يويتوب.

الاغنية حملت توقيع الشاعر ابراهيم شيتا، الحان Monty والكليب من اخراج فادي حداد.

جمهور لطيفة انقسم بين معجب للأغنية ومنتقد لها. وفي جولة سريعة على حسابات “فانز” لطيفة على مواقع التواصل نرى أن الجمهور كان يتوقع شيئاً مختلفاً متمنياً ان تكون الاغنيات الباقيّة في الألبوم أقوى من “شاغلني”.

هناك من اعتبر ان الأغنية جميلة في أن تكون جزء من الألبوم لكن لطيفة بحاجة لأغنية “هيت قوية تكسر الدنيا”. وهناك من أعتبر ان الأغنية والكليب “حلوين” لكن ليسا بمستوى هيتات لطيفة السابقة كما أن الاغنية قصيرة ولا تتضمن بيت يتردد بإستثناء كلمة شاغلني.

أيضاً هناك من سأل عن ضعف المشاهدات على الأغنية لأن بعد يوم واحد على طرحها حققت 7741 الف مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.

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فأتاه الرد من الجمهور الذي علل السبب الى غياب الترويج للعمل. وايضاً من اعتبر أن هناك نجمات عديدات لم يحققن مشاهدات كبيرة على اعمالهن بسبب عدم شراء “المتابعين واللايكات”.

على قناة اليوتيوب الخاصة بـ لطيفة رصدنا تعليقات مشيدة بجمال لطيفة في الكليب وجمال الأغنية في آن.

فهل ستأخذ لطيفة بعين الاغتبار آراء جمهورها المنتقد لأغنية “شاغلني”؟

نشير ان لطيفة كانت قد اطلت قبل شهر رمضان في برنامج بعنوان “حكايات لطيفة”، الذي استضاف مجموعة كبيرة من أهم الأسماء الفنية في العالم العربي.

من جهة اخرى، تستكمل لطيفة تسجيل ألبومها المقبل، الذي يضم اللونين الخليجي واللبناني والمصري، اضافة الى اللون الصعيدي.