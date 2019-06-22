هيفاء وهبي تُحرِج مي حريري بصور محادثتهما

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الجبهة قد اشتعلت بين الفنانتين هيفاء وهبي ومي حريري عبر مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية مقطع فيديو للحريري التي هاجمتها بطريقةٍ غير مباشرة قائلة: "بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور". وقلّدت ما قالته هيفاء لمحبيها "الحمدلله اشتقتلكن.. مرسلة قبلاتها على طريقتها"، وعلقت بلهجةٍ قاسية: "يروحوا يتضبضبوا، حاجي بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها!".





من جهتها هيفاء وهبي، أحكمت القبضة على "الحريري" بنشر صور المحادثات بينهما عبر حسابها على "تويتر". حيث يتبيّن من الحوار بينهما أن مي تسألها عن حالتها الصحية وتعبّر لها عن حزنها لمرضها. كما يظهر رد هيفاء التي شكرتها لسؤالها عنها خلال مرضها. ثم علقت كاتبة: لا أهاب قطع علاقتي بأهل "الهراء". لقد وفرت عليي التعامل مع المزيد منهم!

وكان ملفتاً تدخل حساب "عديلة" الساخر داعماً لـ"وهبي" ومستنداتها ومتهكماً على "الحريري"!