شاهد.. ابنة فنانة لبنانية تخطف الانظار بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - خطفت ناديا شربل، ابنة الفنانين اللبنانين كارين رزق الله وفادي شربل، الانظار بعد نشرها صورة جريئة عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ناديا شربل في الصورة وهي ترتدي فستاناً أحمر طويلاً كاشفاً عند الصدر. وأحدثت ناديا ضجة كبيرة بهذه الصورة في أوساط المتابعين الذين تراوحت آراؤهم بين الإعجاب والانتقاد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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