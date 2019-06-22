شاهد.. ليليا الاطرش ردا على الانتقادات: “انا انسان طبيعي يا عالم”!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - وجهت الفنانة السورية ليليا الأطرش رسالة إلى متابعيها بأنها تعبت من كمية التعليقات على شكلها.

و اكدت ليليا انها متصالحة تماماً مع شكلها و انها مثل حال جميع البشر تكسب وزن و تخسره و ان لا مشكلة لديها في الظهور مع و بدون مكياج.

وقالت ليليا الاطرش: “مين الانسان الذي لازم يكون مثالي او 24 ساعة مثالي عادي ممكن انا انصح شوي وممكن اضعف شي ممكن يطلع لي بطن اليوم وبوكرة يختفي” وتابعت ضاحكة “ما عم افهم متى بدنا نخلص من هذه القصة”.

وعن خضوعها لعمليات تجميل، قالت ليليا الاطرش “انا ما عندي مشكلة اطلع بماكياج او بلا ماكياج بفيلتر او بلا فيلتر انا انسان طبيعي يا عالم”.