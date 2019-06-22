- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - بعد مرور ما يقرب من حوالي 18 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية باصطدام طائرتا ركاب ببرجي مركز التجارة العالمي وأخرى بمقر وزارة الدفاع الأمريكية .
نشر موقع ” فليكر ” لمشاركة الصور صورا جديدة لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر .. عثر عليها في أقراص مدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل .
وتتضمن الصور صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى ويظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من موقع الحادث .
ويعتقد أن عدد الصور الموجودة في الألبومات الرقمية يزيد عن 2400 صورة التقطت بواسطة عامل بناء كان من ضمن العاملين في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لقطات تنشر للمرة الأولى عن هجمات 11 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.