شاهد .. لقطات تنشر للمرة الأولى عن هجمات 11 سبتمبر

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - بعد مرور ما يقرب من حوالي 18 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية باصطدام طائرتا ركاب ببرجي مركز التجارة العالمي وأخرى بمقر وزارة الدفاع الأمريكية .

نشر موقع ” فليكر ” لمشاركة الصور صورا جديدة لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر .. عثر عليها في أقراص مدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل .

وتتضمن الصور صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى ويظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من موقع الحادث .

ويعتقد أن عدد الصور الموجودة في الألبومات الرقمية يزيد عن 2400 صورة التقطت بواسطة عامل بناء كان من ضمن العاملين في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي .

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