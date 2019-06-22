كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - نشرت المطربة اللبنانية ” ميريام فارس ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا ومقطع فيديو ترصد بهما استقبال الجمهور المغربي لها عقب وصولها إلى المغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين الغنائي . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال ميريام فارس بعد وصولها المغرب بالزفة والطبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.