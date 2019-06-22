شاهد.. شيماء علي تكشف انها لا تستطيع غسل وجهها بسبب الورم!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - كشفت الفنانة الخليجية شيماء علي انها لا تستطيع غسل وجهها بعد ازالة الفيلر بسبب الورم.

وظهرت شيماء علي، في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه “الفترة الاولى بعد ما سويت العملية ما كنت اقدر اغسل وجهي لأن عندي هذه المنطقة للحين وارمة فما اقدر”.

وكانت شيماء علي قد فاجأت متابعيها عندما استرجعت شكل وجنتيها الطبيعي وتخلت عن الفيلر بعدما خضعت منذ أكثر من 10 سنوات لعملية جراحية في وجهها سببت لها انتفاخ كبير في وجنتيها.