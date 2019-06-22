تحرير مواطن سعودي اختطف في إثيوبيا

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - أعلنت السفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية ” أديس أبابا ” عن انتهاء اختطاف المواطن السعودي ” عبد الله باهيثم ” في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت .
وأوضحت السفارة في بيان صادر عنها أن الأزمة قد انتهت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة ومتابعة من السفير السعودي في إثيوبيا .
وأضافت أن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة عبد الله باهيثم وسرعة عودته إلى أرض الوطن .
كما وجهت الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة .
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