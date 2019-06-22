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تحرير مواطن سعودي اختطف في إثيوبيا

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - أعلنت السفارة في العاصمة الإثيوبية ” أديس أبابا ” عن انتهاء اختطاف المواطن السعودي ” عبد الله باهيثم ” في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت .

وأوضحت السفارة في بيان صادر عنها أن الأزمة قد انتهت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة ومتابعة من السفير السعودي في إثيوبيا .

وأضافت أن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة عبد الله باهيثم وسرعة عودته إلى أرض الوطن .

كما وجهت الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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