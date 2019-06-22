عادل كرم يخضع لعملية جراحية دقيقة!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 11:51 صباحاً - خضع الفنان اللبناني عادل كرم لعملية جراحية دقيقة دامت لأكثر من ثلاث ساعات، في مستشفى رزق الجامعي في العاصمة اللبنانية بيروت. وصرح طارق كرم شقيق عادل كرم إلى أن الحادث وقع خلال ممارسة عادل التمارين الرياضة في النادي، وتسببب وقوعه بإزاحة عظم الكتف من مكانه، مما إستدعى نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة إستمرت ثلاث ساعات، أعادت العظم إلى مكانه وتثبيته بـ “البراغي”. وسيمكث كرم في المستشفى لبضعة أيام وبعدها سيبدأ فترة علاج طويلة لمدة ثلاثة أشهر.

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