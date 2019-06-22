متابعة بتجــــــــــرد: نشرت مواقع إخبارية أمريكية، أول صورة “سيلفي” في التاريخ، ويبلغ عمرها أكثر من 180 عامًا.
وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن متحفًا متخصصًا بالصور، اكتشف عام 2013، وجود صورة، صنفها بأنها اكتشاف “العام”، لأنها تلك الصورة كانت الملهمة لالتقاط الصورة الشخصية “السيلفي”، واحتفظ فيما بعد بها في مكتبة الكونغرس.
وأوضح المتحف أن الصورة لشخص يدعى روبرت كورنيليوس، وهو من عشاق التصوير الفوتوغرافي، وكان يعيش في ولاية فيلادلفيا.
والتقط صورة ذاتية “سيلفي” لنفسه في أكتوبر 1839، وكان متواجدا في الفناء الخلفي لمتجر الإضاءة التابع لعائلته.
واستعان من أجل التقاط تلك الصورة بتقنية كانت مكتشفة حديثا وقتها اسمها “داغوروتيبي”، تعمل من خلال صندوق كاميرا كبير مع عدسة مصممة من زوج نظارات أوبرا، ثم عرضها للتجميد.
وأشارت إلى أن كورنيليوس استغرق في ضبطه للضوء ما بين 3 إلى 15 دقيقة، وظل ثابتا لفترة طويلة من أجل التقاط تلك الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها أكثر من 180 عاما.. شاهد أول “سيلفي” في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.