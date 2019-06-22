عمرها أكثر من 180 عاما.. شاهد أول “سيلفي” في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت مواقع إخبارية أمريكية، أول صورة “سيلفي” في التاريخ، ويبلغ عمرها أكثر من 180 عامًا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن متحفًا متخصصًا بالصور، اكتشف عام 2013، وجود صورة، صنفها بأنها اكتشاف “العام”، لأنها تلك الصورة كانت الملهمة لالتقاط الصورة الشخصية “السيلفي”، واحتفظ فيما بعد بها في مكتبة الكونغرس.

وأوضح المتحف أن الصورة لشخص يدعى روبرت كورنيليوس، وهو من عشاق التصوير الفوتوغرافي، وكان يعيش في ولاية فيلادلفيا.

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والتقط صورة ذاتية “سيلفي” لنفسه في أكتوبر 1839، وكان متواجدا في الفناء الخلفي لمتجر الإضاءة التابع لعائلته.

واستعان من أجل التقاط تلك الصورة بتقنية كانت مكتشفة حديثا وقتها اسمها “داغوروتيبي”، تعمل من خلال صندوق كاميرا كبير مع عدسة مصممة من زوج نظارات أوبرا، ثم عرضها للتجميد.

وأشارت إلى أن كورنيليوس استغرق في ضبطه للضوء ما بين 3 إلى 15 دقيقة، وظل ثابتا لفترة طويلة من أجل التقاط تلك الصورة.