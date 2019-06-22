فيفي عبده تستنجد بالشرطة.. ماذا فعلت العاملة المنزلية؟

متابعة بتجـــــــــــرد: إستنجدت النجمة المصرية فيفي عبده بالشرطة المصرية، وتقدّمت ببلاغ إتّهمت فيه العاملة المنزلية بسرقة مشغولات ذهبية من منزلها. ولا تزال التحرّيات مستمرّة لضبط المتهمة لمعرفة كيفية هروبها بعدما رصدتها كاميرات المراقبة. تجدر الإشارة إلى أن فيفي عبده شاركت مؤخرًا في عرض مسرحي جديد بعنوان “ينانوة جليعة”، في دولة الكويت وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المنصرم.

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