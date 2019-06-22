راندا حافظ تطرح أغنية وكليب “نور الشمس” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية راندا حافظ أغنية جديدة بعنوان “نور الشمس” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز مكساج مصطفى عز، وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب” الشهير.
وتم إطلاق الأغنية على طريقة الكليب بمشاهد حصرية من الجلسة التصويرية التي خصصتها راندا حافظ لها.
كلمات الأغنية:
بحبك .. مع كل نور الشمس .. بتبعته للارض .. يلمس خدود الورد
بحبك .. وأنا لوحياتى سؤال .. انت حبيبي الرد
قصادى بعينى شايفة .. حبيبي الفرحة اللي لا يمكن يوصفها خيال
في نفس الوقت خايفة .. من الايام اللي بتمشي وبتعدى أوام
بحبك .. قبلك ما عشتش يوم .. دلوقتى وانا وياك .. ياحبيبي عايشة بجد
بحبك .. كلمة بقالي سنين .. خايفة أقولها حد
لمشاهدة فيديو الأغنية:
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