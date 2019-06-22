افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الجمعة بعد حفل رائع أمام أكثر من 70 ألف مشجع باستاد القاهرة.

وتحولت أرضية ملعب استاد القاهرة التي احتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما كانوا بمثابة شاشة عرض إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الافريقية.

وانطلقت البطولة بأغنية “متجمعين” التي صنعت أجواء حماسية في الاستاد مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.

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وشارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.وقدم المؤدون عرضا يحبس الأنفاس وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس الجماهير.

وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وجناهوري أغنية افتتاح البطولة.