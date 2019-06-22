“لقطة متداولة”.. لماذا بكى رابح صقر على خشبة المسرح؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: أثار بكاء الفنان السعودي، رابح صقر، في حفله الغنائي، الذي أحياه مؤخرًا في مدينة عرعر السعودية، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما كان صقر يؤدي أغنيته “صدقيني” في الحفل، أجهش في البكاء، وهي اللقطة التي أثارت فضول معجبيه حول سببه تأثره وبكائه.

ففسر البعض بكاء رابح صقر وتأثره بأنه نابع من صدمة عاطفية، خاصة أن حركة يده تغيرت أثناء غنائه، ولكن ما لا يعرفه كثر أن هذه الأغنية تحمل حنينًا خاصًا للفنان السعودي، وأنه في كل مرة يؤيدها يجهش في البكاء، وذلك لأنها موجهة لوالدته الراحلة.