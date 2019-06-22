الأمير هاري يقاطع كل من ينتقد ميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــرد: توقف الأمير هاري عن التواصل مع أصدقائه ومعارفه الذين لا ينسجمون مع زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل.

فوفقا لصحيفة “تايمز” استبعد هاري كل شخص من دائرته الاجتماعية أبدى تحفظا بشأن ميغان ماركل سواء قبل زواجه منها أو بعده.

وأكدت الصحيفة أنه بسبب “مطالب” ماركل، قدم أربعة من موظفي قصر كنسينغتون في لندن استقالتهم، وتوقع أحد أفراد العائلة المالكة أن يقدم الزوجان على الطلاق بعد ثلاث سنوات من زواجهم.

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل تزوجا في 19 أيار/ مايو 2018 في كنيسة القديس جورج في إقليم وندسور كاسل.

وفي أيار/ مايو من هذا العام أنجبت الدوقة طفلا يدعى آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور.