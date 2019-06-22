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61 ألفاً في أول حفل لميك جاجر بعد جراحة القلب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

رويترز

السبت 2019/6/22 01:11 مساء بتوقيت أبوظبي

ميك جاجر المغني الرئيسي لفرقة The Rolling Stones

عاد ميك جاجر، المغني الرئيسي لفرقة The Rolling Stones إلى خشبة المسرح في أول حفل بعد تعافيه من عملية جراحية في القلب، مع انطلاق جولة مؤجّلة لفرقة الروك الإنجليزية الشهرة في أمريكا الشمالية.  

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واستهّلت الفرقة المخضرمة جولتها التي تحمل اسم "نو فيلتر" من استاد "سولديار فيلد" في شيكاغو الأمريكية، الذي يضم 61 ألفاً و500 مقعد، بعدما تأجّلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاجر العلاج الطبي.

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الحفل الذي بيعت تذاكره بالكامل، بدأ بالأغنية الناجحة للفرقة "ستريت فايتنج مان" فيما تحرَّك جاجر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد.

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وخضع جاجر (75 عاماً) لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل/نيسان، وفي مايو أيار طمأن معجبيه على أنَّه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.

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وقال عازف الجيتار في الفرقة، كيث ريتشاردز، خلال مقابلة مع صحيفة "تورنتو صن" قبيل الحفل الموسيقي: "إنَّه (جاجر) اجتازها بيسر شديد وهو في حالة جيّدة للغاية. وكما أقول لا يبدو أن هناك مشكلة على الإطلاق".

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وتتألف فرقة "ذا رولينج ستونز" من جاجر، ريتشاردز، روني وود وتشارلي واتس، وتأسست في الستينيات، ما يجعل هذا الرباعي، وجميعهم في العقد الثامن من العمر، ضمن أكثر فناني الروك نجاحاً واستمرارية على الإطلاق، وأجرت الفرقة أكثر من 40 جولة.

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وكانت الفرقة بدأت جولة "نو فيلتر" في أوروبا خلال سبتمبر/أيلول عام 2017 وقدَّمت آخر عروضها في يوليو/تموز عام 2018.

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وأشارت نشرة "بولستار" المعنية بأخبار الجولات الفنيّة إلى أنَّ جولة الفرقة حققت 116 مليون دولار في عام 2018.

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وستقيم الفرقة حفلات في أنحاء الولايات المتحدة ضمن جولتها الغنائية وستقدم حفلاً واحداً في مدينة أونتاريو الكندية، على أن تنتهي الجولة في ميامي يوم 31 أغسطس/آب.

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