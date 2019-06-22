“صدفة” بين كارلا حداد وديما صادق؟

يستمر المعنيون في تطمين الشعب اللبناني بأن الليرة اللبنانية مستقرة ولا تشوبها شائبة، على الرغم من أن لبنان يمر بفترة عصيبة وأزمة اقتصادية قد تكون الأصعب منذ سنوات.

وكون الإعلام هو السلطة الرابعة، والاعلاميون ومقدّمو البرامج هم الصورة التي تعكس الوضع الحقيقي في البلد، فتضع الأصبع على الجرح، كما قد تكون لهم القدرة بالتأثير في الرأي العام وتوجيههم في معظم الأوقات، لذا يلجأ البعض الى تحويل الأزمة الى أمر يكون وقعه أخف على الجمهور بطريقة ذكيّة وملفتة.

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منذ مدة قليلة، ارتدت مقدمة برنامج “Fi-male” كارلا حداد قميصًا رسم عليها “الليرة اللبنانية بقيمة 250″، لفتت بها الأنظار وكأنها تدعم الليرة وتؤكد على أنها بخير وقادرة على التغلّب على كافة المصاعب. خطوة كارلا هذه لاقت اعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا عليها وأيّدوها في نقل صورة ايجابية عن الوضع في لبنان للبنانيين والمتابعين في كافة أنحاء العالم.

ولم يمر اسبوع على هذه الخطوة التي قامت بها حداد، حتى لاحظنا منذ أيام قليلة إقدام مقدمة برنامج “نهاركم سعيد” ديما صادق على الخطوة نفسها، لكن هذه المرة اختلفت قيمة الليرة من 250 إلى 500. فقد ارتدت صادق قميصًا شبيهاً بقميص كارلا، رُسم عليها صورة “500 ليرة لبنانية”.

قد يكون الأمر من باب الصدفة، رغم أن صور كارلا كانت قد انتشرت بكثافة في الفترة السابقة، كما أن المذيعتين تعملان في المؤسسة الإعلامية ذاتها، لكن بغض النظر عما إذا كانت صدفة أم “تقليد”، لا بد من أن نثني نحن أيضًا على هذه الخطوة الملفتة التي تضيف روحاً إيجابية رغم الوضع المأساوي الذي وصل اليه البلد.