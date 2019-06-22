شريهان لـ صلاح عبدالله: أنا في منتهى الحرج.. فما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاحظ متابعو الفنانة المصرية شريهان أن عدد الأشخاص الذين تتابعهم انخفض بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت تتابع ثلاثة حسابات فقط منها حساب باسم موقعها، وآخر باسم "المصحف"، وابنتها "لولوة".

الأمر الذي دفع الفنان المصري صلاح عبدالله إلى أن يوجه عتابًا لشريهان عبر موقع "تويتر" بسبب قيامها بإلغاء متابعته، وقال: "لأنك غالية عليا قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه ياشيري؟!".

تغريدة عبدالله وضعت شريهان في حرج؛ فردت عليه: لأنك غالي عندي أنا جدًا… وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني… حرد عليك بمنتهى الصراحة... قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيل ميديا والحقيقه إني في طريقي لإغلاقها تمامًا".

وأضافت أنها قللت من متابعيها؛ لأنها بحاجة فقط أن تتابع ابنتها "لولوة" بسبب بعدها ودراستها في إنجلترا.

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وتابعت: "كنت في منتهى الحرج من جميعكم؛ لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي.. وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد. أنا بعتذر وسامحني".

يذكر أن الفنانة شريهان تعاقدت مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة العدل جروب على تقديم عروض مسرحية تقوم ببطولتها على عدد من مسارح السعودية.