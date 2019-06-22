الفنانة المصرية نيرمين الفقي تعلن عن سر جمال ونعومة شعرها

أتمت النجمة نيرمين الفقي،47 عاما الجمعة والتي ترتبط في ذهن جمهورها بجمالها وأناقتها وأنوثتها في كل الأوقات، وكذلك عدم زواجها حتى الآن الذي يثير فضول الكثير من محبيها ومتابعيها.

تتمتع نيرمين الفقي بملامح مميزة، وتعتني بنفسها وبجمالها على أكمل وجه، بدءًا من بشرتها ، وحتى شعرها الذي تتميز به منذ بداية مشوارها الفني من سنوات طويلة.

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الكثير من النساء حاولت معرفة سر جمال شعر النجمة نيرمين الفقي، ونعومته وكثافته، ولذلك أعلنت سابقًا نيرمين في إحدى لقائاتها التليفزيونية عن خلطة طبيعية تستخدمها في المنزل لتقوية شعرها وكثافته.

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وكانت الوصفة عبارة عن زيت زيتون + فصوص الثوم + الجرجير، حيث تضع فصوص الثوم في الزيت وتتركه لمدة يومين، ثم تقوم بخلطه مع الجرجير في الخلاط، واستخدامه كماسك طبيعي للشعر.

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