شباك التذاكر: توي ستوري 4 يتجه لتحقيق 135 مليون دولار

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"الخليج 365" من بيروت: يتجه الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري"، من إنتاج ديزني – بيكسار، لتحقيق 135 مليون دولار كعائدات في عرضه الإفتتاحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أميركا الشمالية فقط، بحسب التقديرات التي أعلن عنها يوم الجمعة.

وفي حال حقق الفيلم التقديرات المتوقعة له خلال عطلة نهاية الأسبوع فإنه سيحتل المرتبة الثالثة، بعد فيلمي أفنجرز: أند غيم الذي إحتل المرتبة الأولى بتحقيقه 375 مليون دولار، و فيلم كابتن مارفل الذي حقق 353 لأعلى الأفلام إيراداً خلال الأسبوع الأول من العرض.

توي ستوري 4 الذي بدأ عرضه في السينمات يوم الخميس الماضي حقق في يومه الأول إيرادات بلغت 12 مليون دولار في شمال أميركا مما ينبيء بأنه سيحقق بعض الأرقام القياسية في شباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.