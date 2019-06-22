سلمان خان: النجومية مهمة ضخمة قد تتلاشى في النهاية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 10:37 صباحاً - صرّح نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان في إحدى المقابلات الصحافية مؤخرًا، حول موضوع نجوميته التي حيّرت النقاد وصنّاع الرأي على مدى 31 عامًا، معتبرًا أنّ كل نجومية مهما ازدادت، مصيرها في النهاية الزوال.



وفي التفاصيل، أدلى سلمان خان بتصريحات محيّرة عن نفسه، حيث قال إنه واثق من فيلمه الأخير "Bharat" لكن رغم نجاحه في الفيلم الذي بدأ بالفعل في حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر في الهند والخارج، فقد عاد وأكد أنّ نجوميته سوف تتلاشى قريبًا.

سلمان خان

وفي مقتطفات من مقابلته، علّل سلمان في حديثه عن زوال تلك النجومية الكبيرة، بأنها مهمة ضخمة للحفاظ على النجومية والأضواء، في حالة استمرارية كل هذا الوقت الطويل، وأنه من الطبيعي أن يقل منحنى النجاح حتى التلاشي وذلك على حد قوله.



وتابع سلمان بأنه لا يزال بالإمكان إعطاء مجموعة من الممثلين الأصغر سنًّا، المساعدة اللازمة والدفع بهم إلى الأضواء على الشاشة الفضية.



وفي السياق نفسه، تابع سلمان طريق التفوق، محققًا أرقامًا قياسية جديدة، فبمجرد بدء عرض فيلمه "Bharat"، إذ به يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 440 مليون روبية (6.3 ملايين دولار)، وصولًا إلى 23 مليونًا خلال الأيام الخمسة الأولى من عرضه.

نجم بوليوود سلمان خان

الإيرادات الضخمة، جعلت من الفيلم الهندي الأعلى ربحًا من حيث الإيرادات الافتتاحية لعام 2019، في حين احتل المرتبة الثانية في تاريخ الأفلام الهندية.



ورغم ضخامة الإيرادات وتصدّر المراتب الأولى لـ"بهارات"، فإنّ ذلك لم يفاجئ أيًّا من الجمهور أو النقاد، بخاصة وأنّ عدد مشاهدات الإعلان التشويقي والدعائي البرومو وحدها، تجاوز 61 مليون مشاهدة.