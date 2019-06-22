الليلة.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب

يستعد المطرب عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي ضخم بالمغرب، وذلك على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين. ومن المقرر أن يقدم عاصي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومحبيه. ويذكر أن آخر أعمال الفنان عاصي الحلاني أغنية "اضحكي" كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر محمد المقهور.

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