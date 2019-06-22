خاص بالفيديو -وسام الأمير:هذا وصفي للشاعر علي المولى

ميرنا وليد - بيروت - ​وسام الأمير​ فنان وملحن لبناني، حمل راية الأغنية اللبنانية بأغنياته وما زال إلى اليوم وواكب نجاح عدد كبير من الفنانين، فكانت له بصمة مميزة في مشوارهم.

وإلى اليوم لا يزال الفنان وسام الامير محافظاً على مكانته على الساحة الفنية اللبنانية، ويقصده كبار الفنانين للإستفادة من ألحانه الراقية ويطمح الفنانون الجدد التعامل معه والإستفادة من خبرته الطويلة.

موقعنا التقى بوسام الأمير للوقوف على تعاملاته الجديدة من حيث التلحين، إضافة إلى رأيه كملحن بتترات المسلسلات الرمضانية التي شهدناها مؤخراً تزامناً مع الشهر الكريم، وكيف يرى موهبة الشاعر ​علي المولى​ الذي كان له الحصّة الاكبر من هذه التترات؟

هذه المواضيع وغيرها تحدثنا فيها مع الفنان وسام الأمير في مقابلة خاصة لموقعنا تجدون الإجابة حولها في الفيديو المرفق.

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