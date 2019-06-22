ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الفنانة يارا​ في كواليس كليبها الاخير "​شو بدو​" عن بعض الامور العفوية التي حصلت بالتصوير واعتبرت ان ردة فعل الناس حين شاهدوها بالتاكسي كانت احيانا مضحكة، واضافت: "قررنا التصوير وشعرت اني بأمان لكن خفت مما سيحصل خلال التصوير، اخترنا التصوير بلوك واحد طبعا لان موقع التصوير واحد وانا اصبحت احب الافكار العادية والبسيطة القريبة للناس".

وأضافت: "نحن كفنانين نكون مقربين من الناس خلال حفلاتنا ومن الرائع ان نتقرب منهم اكثر واكثر بأعمالنا الفنية". طرحت يارا كليب أغنيتها الجديدة "شو بدو" عبر يوتيوب، والذي تجسد خلاله دور سائقة تاكسي في شوارع بيروت تصطحب الركاب إلى أماكنهم وتسمعهم الأغنية خلال سيرهم في الطريق. واللافت ان الشخصيات التي اصطحبتهم يارا يمتلكون شخصيات وأعمار مختلفة. "شو بدو" من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، و توزيع عمر صباغ، أما الكليب فقد تم تصويره تحت إدارة المخرج ريشار سركيس.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- يارا: "أحب الأفكار البسيطة القريبة من الناس"خاص الفن – رجاء يوسف: المخرجون يهمشونني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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