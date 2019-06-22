أنجلينا جولي في مهنة جديدة .. ما هي ؟

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 09:54 صباحاً - أعلن رئيس تحرير مجلة ” Time ” ومديرها التنفيذي ” إدوارد فيلسينثال ” عن إنضمام النجمة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” إلى فريق عمل المجلة في منصب ” محرر مساهم ” .

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن المجلة أن المقالات الخاصة ب ” أنجلينا جولي ” سيتم نشرها بشكل شهري وستركز على موضوعات مثل حقوق الإنسان والتشريد القسري .

ويرجع إنضمام أنجلينا إلى منصة مجلة تايم العالمية على خلفية خبراتها السابقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على مدار 18 عاما شغلت في الأعوام السبعة الأخيرة منها منصب المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .

بالإضافة إلى تنفيذها 60 مهمة ميدانية في عدة دول مثل بنغلاديش وكولومبيا .

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ونشر مقال أنجلينا جولي الأول يوم الأربعاء الماضي على الإنترنت بعنوان ” واجبنا تجاه اللاجئين ” بمناسبة اليوم العالمي للاجئين وسيعاد نشره ضمن عدد المجلة في أول يوليو القادم .

وقالت أنجلينا في مقالها : ” كل شخص يستحق العيش بكرامة والمعاملة العادلة .. وبموجب القانون الدولي مساعدة اللاجئين ليست خيارا إنه واجب ” .