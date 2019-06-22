استقبال ميريام فارس بالطبل والزغاريد في المغرب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: استقبلت محبو النجمة اللبنانية ميريام فارس، نجمتهم بالطبل والزغاريد فور وصولها إلى المملكة المغربية استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان “موازين” إيقاعات العالم.

ووصلت ميريام فارس إلى المغرب ظهر يوم الجمعة 21 حزيران/يونيو، وكان في استقبالها عدد من أعضاء نادي معجبيها في المغرب ومعهم فرقة شعبية مغربية، رافقتها، وصولا إلى باب الفندق. وتحيي ميريام فارس حفلها على مسرح منصة النهضة في إطار فاعليات مهرجان “موازين” الغنائي المغربي مساء يوم 23 حزيران/يونيو الجاري.

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