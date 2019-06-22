نوال الكويتية تهدي جمهورها أغنيتين جديدتين – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة نوال الكويتية أغنيتين جديدتين عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنيتين من ألحان سهم، الأولى تحمل اسم “ممنون” وهي من كلمات سعود البابطين وتوزيع بشار سلطان والثانية باسم “قسم وسمّعني” من كلمات فيصل السديري وتوزيع رأفت.

وحققت الأغنيتين رواجًا ملحوظًا فور إصدارهما إلكترونيًا، حيث تداولهما جمهور نوال الكويتية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية “ممنون”:

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لمشاهدة فيديو أغنية “قسم وسمّعني”: