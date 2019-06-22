نوال كامل تتحدث عن فترة مرضها وهذا ما قالته عن نادين نجيم ورلى حمادة

متابعة بتجــــــــرد: حلّت الممثلة القديرة نوال كامل ضيفة على برنامج “عالموجة سوا” من صوت لبنان مع الاعلاميين أندريه داغر وسيدة عرب، فتحدثت عن مشاركتها في مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض خلال شهر رمضان بدور “سهيلة” وأشادت بدور الممثلة رلى حمادة واصفة إياها بالـ”نجمة”، كما أشادت بالنجمة نادين نسيب نجيم معتبرة أن لديها حسّ عالي في التمثيل وقد أثبتت وجودها على الساحة التمثيلية.

كامل أبدت عتبها على النقاد الذين يغيبون الممثلين بالأدوار الثانوية ويتحدثون فقط عن أدوار البطولة مشيرة إلى أنهم يجب أن يتحدثوا عن العمل ككل وليس فقط عن أبطال العمل.

وعن النص والسيناريو الذي يجذبها قالت: “أحب نص منى طايع وكارين رزقالله وشكري أنيس فاخوري وكلوديا مرشليان”. وبالنسبة للمخرجين أشادت برؤية المخرج فيليب اسمر.

وتحدثت نوال كامل خلال المقابلة عن مرحلة مرضها التي أثرت على نفسيتها بسبب عدم اكتشاف الأطباء طبيعة أزمتها الصحية ليتبن لاحقا أن المشكلة تمثلت باضطرابات في الغدة الدرقية وعن هذه المرحلة قالت: “تقربت أكثر من يسوع المسيح زهدت في الحياة”، معتبرة أن مرحلة الألم مهمة للإنسان ليغيّر نظرته للحياة.