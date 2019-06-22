نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 47 دقيقة مضت التعليقات على غي مانوكيان نجم افتتاح مهرجان طرابلس في أمسية موسيقية ساحرة مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: استعادت مدينة طرابلس ألقها ليل أمس معلنة حبّها للحياة والفرح، حيث إنطلقت مهرجانات طرابلس الدولية للعام 2019، بتنظيم وإشراف من “جمعية طرابلس حياة” لرئيستها السيدة سليمة أديب ريفي، وشركة “دوبل إيت بروداكشن” في معرض الرئيس رشيد كرامي الدولي، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بامين عام “تيار المستقبل” احمد الحريري، في حضور الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة، ندى ميقاتي ممثلة الرئيس نجيب ميقاتي، السكرتير الأول السيد فهد الكعب ممثلا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، والنواب: سمير الجسر، فيصل كرامي، علي درويش وديما جمالي، هند كبارة ممثلة النائب محمد كبارة، هلا عبيد ممثلة النائب جان عبيد، وممثلين عن النواب نقولا نحاس، اسطفان الدويهي، ميشال معوض، زياد حواط،الوزراء السابقين اللواء اشرف ريفي وسمير مقبل ورشيد درباس، النائب السابق قيصر معوض، الرئيس الاول لمحاكم الشمال القاضي رضا رعد، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، رئيسي بلديتي طرابلس والميناء احمد قمر الدين وعبد القادر علم الدين، رئيس شعبة المعلومات أمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين، نقيب المحامين في الشمال محمد مراد، نقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، نقيب أطباء الأسنان الدكتورة رلى ديب، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، القنصل دونالد العبد، مستشار الرئيس ميقاتي الدكتور خلدون الشريف، وفاعليات سياسية ودينية وعسكرية وامنية واجتماعية وتربوية ورؤساء بلدية طرابلس والميناء وعدد من نقباء المهن الحرة وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلامية والفنية والثقافية.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لرئيسة جمعية “طرابلس حياة” سليمة أديب ريفي رحبت فيها باسمها وباسم اهل طرابلس بالرئيس سعد الحريري ممثلا بامين عام تيار المستقبل، والرؤساء والوزراء والنواب ورؤساء البعثات الديبلوماسية والحضور، وقالت: “صعوبة الوضع الاقتصادي يزداد سنة عن سنة، ولكن نحن في طرابلس نصر على على إثبات الوجود، وان طرابلس تتعرض لمؤامرة وتخطيط يلهي الرأي العام عن إرهاب من نوع آخر إرهاب الاقتصاد إرهاب الهدر إرهاب الموازنة إرهاب نفايات ارهاب الكسارات وغيرها”.

وتابعت ريفي: “كل سنة تتخلى وزارة السياحة عنا، مبعدة طرابلس عن خريطة ال 10452 وكأن المدينة هي خارج نطاق الجمهورية اللبنانية، ولكن ماضيها مشبع بالكبر بنصاعة الحب والعيش المشترك بماضي الثقافة المضافة على سجلات التاريخ، من الموسيقى للأكل للحرفيات للهندسة المعمارية للمسرح للفنانين للعلماء للمثقفين وهذه هي “طرابلس حياة”.

وختمت شاكرة كل من ساهم بهذا المهرجان وقالت: “لم تكن الصدف عابرة بحياتنا بل نحن نؤمن بالأقدار ونعرف كيف نقرأ معاني الأشياء”. وحيت كل اب في عيده، لافتة الى ان الاب الوحيد والحقيقي هو ” لبنان”.

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واعلنت ريفي عن افتتاح موسم الصيف واول مهرجانات صيف 2019 لكل لبنان، مشيرة الى ان المهرجان سيتضمن، وبمناسبة عيد الموسيقى، الموسيقي غي مانوكيان وفريق عمله.

ودعت ريفي الى رفع العلم اللبناني واستقبال مانوكيان على انغام راجع يتعمر لبنان من طرابلس الذي قدّم عرضاً موسيقياً وسط تفاعل الآلاف الذي حضروا وملأوا المدرّجات بحفل رفع شعار “مكتمل العدد” يذكر ان افتتاح المهرجانات ترافقت مع الاحتفالات العالمية بعيد الموسيقى.

يستكمل المهرجان فعالياته ليحيي ملك الرومانسية وائل كفوري حفلاً غنائياً ضخماً ليل 22 حزيران ويختتم ريّس الغنية اللبنانية ملحم زين المهرجان في 23 منه.