اتهام كاردي بي بالاعتداء بعد مشاجرة في ناد

أظهرت سجلات قضائية أن مغنية الراب كاردي بي اتهمت يوم الجمعة بالاعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة نيويورك.

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وكانت المغنية قد واجهت في السابق تهمًا أقل درجة بشأن الحادث الذي وقع في 26 آب الفائت.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 حزيران/يونيو في محكمة كوينز الجنائية بحسب رويترز.

وترددت معلومات إن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي بعدما اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها مغني الراب أوفسيت.