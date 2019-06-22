اتهام كاردي بي بالاعتداء بعد مشاجرة في ناد

Jun 22, 2019
أظهرت سجلات قضائية أن مغنية الراب كاردي بي اتهمت يوم الجمعة بالاعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة نيويورك.
وكانت المغنية قد واجهت في السابق تهمًا أقل درجة بشأن الحادث الذي وقع في 26 آب الفائت.
وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 حزيران/يونيو في محكمة كوينز الجنائية بحسب رويترز.
وترددت معلومات إن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي بعدما اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها مغني الراب أوفسيت.
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