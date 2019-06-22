فن ومشاهير

اتهام كاردي بي بالاعتداء بعد مشاجرة في ناد

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jun 22, 2019

أظهرت سجلات قضائية أن مغنية الراب كاردي بي اتهمت يوم الجمعة بالاعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة نيويورك.

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وكانت المغنية قد واجهت في السابق تهمًا أقل درجة بشأن الحادث الذي وقع في 26 آب الفائت.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 حزيران/يونيو في محكمة كوينز الجنائية بحسب رويترز.

وترددت معلومات إن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي بعدما اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها مغني الراب أوفسيت.

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