شكرا لقرائتكم الكونغرس منقسم بعد عدول ترمب عن ضرب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منتقد للرئيس ترمب ومرحب بقرار امتناعه عن التصديق على ضربات عسكرية لأهداف إيرانية في أعقاب إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة وتبني الإيرانيين لحادثة إسقاطها،، بينما دعا السناتور الجمهوري لينزي جراهام إلى وضع خط احمر يمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية , ناديا البلبيسي من واشنطن.

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