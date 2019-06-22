محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة والمطربة قمر صورة لها من داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت قمر في الصورة من داخل الجيم، واقفة على رأسها. يذكر أن الفنانة ياسمين صبري نشرت منذ أيام صورًا لها من داخل الجيم، أثناء ممارستها تمارين اليوجا، وظهرت في إحدى الصور وهي تقف على رأسها، وهي الصورة التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة ياسمين صبري.. قمر تظهر رشاقتها في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.