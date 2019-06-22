بصورة على البحر.. روجينا تستعيد الذكريات من 29 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة روجينا صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت روجينا خلال الصور في مرحلة المراهقة، أثناء تواجدها على أحد الشواطئ، وعلقت: " روجينا 1990". يذكر أن الفنانة روجينا ظهرت ضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم.

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