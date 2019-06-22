أحمد زاهر ينشر صورًا مع ابنته الكبرى: "أول فرحتي.. بموت فيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كبتت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور تجمعه بابنته الكبرى ملك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق زاهر على الصور قائلًا: "أنا وصاحبتي ومزتي القمر، حتة من قلبي، أول فرحتي، نور عنيا، بموت فيكي".

يُذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك في دراما رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" من خلال شخصية محامي مزيف يُدعى "جمال لبة".